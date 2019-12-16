В Киевской области порезали работника дома культуры

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КИЕВ. 16 декабря. УНН. Полицейские задержали подозреваемых в нанесении ножевых ранений жителю Ирпеньского района. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Киевской области.

Так, утром 16 декабря в поселке Коцюбинское двое нападавших нанесли ножевые ранения работнику местного дома культуры, когда тот подметал двор. Незнакомцы подошли к мужчине и стали требовать деньги. Не получив желаемого, - дважды ударили потерпевшего ножом в грудь и предплечье и скрылись.

В это время рядом прогуливалась женщина, которая и вызвала на место происшествия правоохранителей и скорую медицинскую помощь.

Полиция оперативно отреагировала на сообщение гражданки. Участковый Ирпенского отделения полиции совместно с патрульными опросил прохожих, вскоре двух подозрительных мужчин разыскали неподалеку от места преступления.

Оба находились в состоянии алкогольного опьянения, у одного из них при себе обнаружили нож, который изъяли правоохранители в качестве вещественного доказательства.

Подозреваемых задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас они дают показания следователям, обстоятельства инцидента выясняются для дачи соответствующей правовой квалификации.

Пострадавшего госпитализировали в больницу, пока его жизни ничего не угрожает.

Напомним, в Харькове мужчину госпитализировали в больницу с многочисленными ножевыми ранений, которые ему нанес неизвестный.

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