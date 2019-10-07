На Київщині поліцейський керував злочинною групою, яка грабувала будинки
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. На Київщині затримали злочинне угрупування, яке діяло під керівництвом поліцейського. Група злодіїв проникали до будинку, виносила цінності та зброю, а потім збувала крадене. Про це повідомляє УНН з посиланням на Департамент внутрішньої безпеки Національної поліції України.
"Під керівництвом працівника поліції група злодіїв проникала до будинків в населених пунктах Київщини, виносила цінності та зброю, а потім збувала крадене. Досвід оперативної роботи старший лейтенант поліції використовував для інструктажу кримінальників, задля їхнього швидкого проникнення та безпечного відходу з обраного об’єкта. Лідера групи затримано з речовими доказами", - йдеться в повідомленні.
На початку 2019 року працівники Київського обласного управління Департаменту внутрішньої безпеки НПУ встановили групу, до складу якої входили цивільні особи та співробітник поліції Київщини. Під безпосереднім керівництвом поліцейського здійснювалися крадіжки приватних будинків та реалізація поцупленого майна.
Під час документування злочинної групи лідером виявився 28-річний оперуповноважений Києво-Святошинського відділу поліції Київщини. Використовуючи службове становище, поліцейський згуртував навколо себе раніше судимих за майнові злочини осіб, з якими налагодив довірливі відносини. Добре володіючи оперативною обстановкою на території обслуговування, поліцейський особисто підбирав домоволодіння мешканців області, готував детальний план та знаряддя злочину.
Між собою учасники змови спілкувалися завуальовано, під час скоєння злочинів дотримувалися конспірації та діяли дуже швидко, встигаючи до приїзду співробітників охорони. Пересуваючись на власному автомобілі поліцейського, зловмисники скоювали за заздалегідь продуманою схемою кілька крадіжок за ніч.
Про об’єкт нападу злодії були добре поінформовані, а потрапляючи до будинку виносили всі наявні цінності. Так у селі Шпітьки, Києво-Святошинського району, із житла зловмисники поцупили 4 одиниці зареєстрованої вогнепальної зброї, понад 1 тисячу набоїв до неї, 16,5 тисяч доларів США та 2 тисячі євро, дороге стрілецьке та тактичне спорядження.
В одному з будинків у селі Хотів спільники викрали 6,5 тисяч євро, 2 тисячі доларів, велику кількість ювелірних прикрас, коштовні годинники, шкіряні вироби, зброю, документи та ключі від автомобілів.
Лідера злочинної групи було затримано після чергової крадіжки, під час переміщення ним щойно поцупленого майна з автомобіля до господарського приміщення, розташованого на території приватного будинку у Києві.
Під час санкціонованих обшуків вилучено низку речових доказів: золоті прикраси, зброю, хутряні та шкіряні вироби, знаряддя злочину та спецзасоби.
На теперішній час старшого лейтенанта поліції – організатора злочинної групи - затримано в порядку ст.208 КПК України та поміщено до ізолятора тимчасового тримання. Йому вручено підозру за ч.3 ст.185 (Крадіжка) Кримінального кодексу України.
Тривають заходи по встановленню та затриманню спільників ватажка групи.
Нагадаємо, у Вінниці поліцейські затримали двох чоловіків, які грабували квартири, у них вилучили викрадені з помешкання цінності.