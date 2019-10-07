В Киевской области полицейский руководил преступной группой, которая грабила дома

КИЕВ. 7 октября. УНН. В Киевской области задержали преступную группировку, которая действовала под руководством полицейского. Группа воров проникала в дома, выносила ценности и оружие, а затем сбывала краденое. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.