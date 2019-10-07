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В Киевской области полицейский руководил преступной группой, которая грабила дома

Киев • УНН

 • 21355 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. В Киевской области задержали преступную группировку, которая действовала под руководством полицейского. Группа воров проникала в дома, выносила ценности и оружие, а затем сбывала краденое. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Департамент внутренней безопасности Национальной полиции Украины.

В Киевской области полицейский руководил преступной группой, которая грабила дома

"Под руководством сотрудника полиции группа воров проникала в дома в населенных пунктах Киевской области, выносила ценности и оружие, а затем сбывала краденое. Опыт оперативной работы старший лейтенант полиции использовал для инструктажа уголовников, для их быстрого проникновения и безопасного ухода из выбранного объекта. Лидер группы задержан с поличным", - говорится в сообщении.

В начале 2019 года сотрудники Киевского областного управления Департамента внутренней безопасности НПУ установили группу, в состав которой входили гражданские лица и сотрудник полиции Киевской области. Под непосредственным руководством полицейского осуществлялись кражи частных домов и реализация украденного имущества.

Во время документирования преступной группы лидером оказался 28-летний оперуполномоченный Киево-Святошинского отдела полиции Киевской области. Используя служебное положение, полицейский сплотил вокруг себя ранее судимых за имущественные преступления лиц, с которыми наладил доверительные отношения. Хорошо владея оперативной обстановкой на территории обслуживания, полицейский лично подбирал домовладения жителей области, готовил детальный план и орудие преступления.

Между собой участники заговора общались завуалировано, во время совершения преступлений придерживались конспирации и действовали очень быстро, успевая до приезда сотрудников охраны. Передвигаясь на собственном автомобиле полицейского, злоумышленники совершали по заранее продуманной схеме несколько краж за ночь.

Об объекте нападения воры были хорошо осведомлены, а попадая в дом выносили все имеющиеся ценности. Так в селе Шпитько, Киево-Святошинского района, из жилья злоумышленники украли 4 единицы зарегистрированного огнестрельного оружия, более 1 тысячи боеприпасов к нему, 16,5 тысяч долларов США и 2 тысячи евро, дорогое стрелковое и тактическое снаряжение.

В одном из домов в селе Хотов сообщники похитили 6,5 тысяч евро, 2 тысячи долларов, большое количество ювелирных украшений, ценные часы, кожаные изделия, оружие, документы и ключи от автомобилей.

Лидер преступной группы был задержан после очередной кражи, при перемещении ним только что украденного имущества из автомобиля в хозяйственное помещение, расположенное на территории частного дома в Киеве.

Во время санкционированных обысков изъят ряд вещественных доказательств: золотые украшения, оружие, меховые и кожаные изделия, орудия преступления и спецсредства.

В настоящее время старший лейтенант полиции - организатор преступной группы - задержан в порядке ст.208 УПК Украины и помещен в изолятор временного содержания. Ему вручено подозрение по ч.3 ст.185 (кража) Уголовного кодекса Украины.
Продолжаются мероприятия по установлению и задержанию соучастников главаря группы.

Напомним, в Виннице полицейские задержали двух мужчин, которые грабили квартиры, у них изъяли похищенные из квартиры ценности.

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