На Київщині пограбували директора державного підприємства
Київ • УНН
КИЇВ. 30 грудня. УНН. У селищі Гостомель на Київщині невідомі пограбували директора ДП "Завод порошкової металургії". Про це УНН повідомили у правоохоронних органах.
На територію домоволодіння увірвалися шестеро невідомих в масках. Спочатку нападники зв’язали охоронця, а потім проникли до будинку, де напали на господаря (директора підприємства, чоловіка 1969 року народження) та його дружину. Після чого під погрозами змусили їх віддати гроші та цінності. Після цього зловмисники зв’язали потерпілих та зникли з місця вчинення злочину.
Загальна сума збитків встановлюється.
Розпочато досудове розслідування за статею "розбій".
Нагадаємо, на Закарпатті пенсіонера вбили у підвалі його ж будинку.