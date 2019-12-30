В Киевской области ограбили директора государственного предприятия
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. В поселке Гостомель Киевской области неизвестные ограбили директора ГП "Завод порошковой металлургии". Об этом сообщили УНН в правоохранительных органах.
На территорию домовладения ворвались шестеро неизвестных в масках. Сначала нападавшие связали охранника, а затем проникли в дом, где напали на хозяина (директора предприятия, мужчину 1969 года рождения) и его жену. После чего под угрозами заставили их отдать деньги и ценности. После этого злоумышленники связали потерпевших и скрылись с места совершения преступления.
Общая сумма ущерба устанавливается.
Начато досудебное расследование по статье "разбой".
Напомним, на Закарпатье пенсионера убили в подвале его же дома.