На Київщині підробляли горілку “Фінляндія” та “Арманьяк”
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. За результатами проведених санкціонованих обшуків, які тривали одночасно на території України, співробітниками прокуратури Київської області та Службою безпеки України виявлено та вилучено 129 тисяч літрів сурогату. Про це УНН повідомили у прокуратурі Київської області.
“Лише в Київській області та столиці вилучено понад 67 тисяч літрів недоброякісної алкогольної продукції.
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З’ясовано, що група осіб на території Київщини та столиці, організувала у підпільних цехах виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини. У подальшому, сурогат поставляли у торгові мережі, як елітний алкоголь під відомими брендами, такими як — "Фінляндія“, "Арманьяк“ тощо.
За попередніми оцінками експертів, вказаний сурогат міг призвести до масового отруєння людей. Наразі прокуратурою Київської області відібрані зразки вилученої продукції та призначено ряд експертиз”, — сказано у повідомленні.
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У прокуратурі додали, що наразі триває досудове розслідування кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України.
Нагадаємо, за повідомленням Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів торік в Україні зареєстровані 96 випадків отруєнь неякісним алкоголем, із яких 49 смертельних.