На Київщині підробляли горілку “Фінляндія” та “Арманьяк”

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КИЇВ. 15 березня. УНН. За результатами проведених санкціонованих обшуків, які тривали одночасно на території України, співробітниками прокуратури Київської області та Службою безпеки України виявлено та вилучено 129 тисяч літрів сурогату. Про це УНН повідомили у прокуратурі Київської області.

“Лише в Київській області та столиці вилучено понад 67 тисяч літрів недоброякісної алкогольної продукції.

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З’ясовано, що група осіб на території Київщини та столиці, організувала у підпільних цехах виготовлення алкогольних напоїв з недоброякісної сировини. У подальшому, сурогат поставляли у торгові мережі, як елітний алкоголь під відомими брендами, такими як — "Фінляндія“, "Арманьяк“ тощо.

За попередніми оцінками експертів, вказаний сурогат міг призвести до масового отруєння людей. Наразі прокуратурою Київської області відібрані зразки вилученої продукції та призначено ряд експертиз”, — сказано у повідомленні.

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У прокуратурі додали, що наразі триває досудове розслідування кримінального провадження розпочатого за ч. 3 ст. 204 (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів) КК України.

Нагадаємо, за повідомленням Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів торік в Україні зареєстровані 96 випадків отруєнь неякісним алкоголем, із яких 49 смертельних.

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