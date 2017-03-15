В Киевской области подделывали водку "Финляндия" и "Арманьяк"

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КИЕВ. 15 марта. УНН. По результатам проведенных санкционированных обысков, которые продолжались одновременно на территории Украины, сотрудниками прокуратуры Киевской области и Службой безопасности Украины обнаружено и изъято 129 тысяч литров суррогата. Об этом УНН сообщили в прокуратуре Киевской области.

"Только в Киевской области и столице изъято более 67 тысяч литров недоброкачественной алкогольной продукции.

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Установлено, что группа лиц на территории Киевской области и столицы, организовала в подпольных цехах изготовление алкогольных напитков из недоброкачественного сырья. В дальнейшем, суррогат поставляли в торговые сети, как элитный алкоголь под известными брендами, такими как - "Финляндия", "Арманьяк" и другие.

По предварительным оценкам экспертов, указанный суррогат мог привести к массовому отравлению людей. Прокуратурой Киевской области отобраны образцы изъятой продукции и назначен ряд экспертиз", - сказано в сообщении.

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В прокуратуре добавили, что в настоящее время продолжается досудебное расследование уголовного производства начатого по ч. 3 ст. 204 (незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров) УК Украины.

Напомним, по сообщению Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей в прошлом году в Украине зарегистрированы 96 случаев отравлений некачественным алкоголем, из которых 49 смертельных.

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