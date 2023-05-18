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На Київщині під час нічної атаки рф уламки впали на подвір’я, є пошкодження - ОВА

На Київщині під час нічної атаки рф уламки впали на подвір’я, є пошкодження - ОВА

Київ • УНН

 • 563244 перегляди

КИЇВ. 18 травня. УНН. У Київській області під час нічної атаки росыйських військ влучань не зафіксовано, проте уламки ракет падали на подвір’я людей. Є пошкодження декількох приватних будинків та двох автомобілів, повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

Цитата

«Сьогодні вночі наша область зазнала чергової терористичної атаки окупантів. Дякуємо нашим силам протиповітряної оборони, усім нашим військовим за надійний захист. Фактів влучань в області не зафіксовано. Постраждалі також відсутні», - написав Кравченко.

Він повідомив, що у декількох громадах виявлено падіння уламків на подвір’я людей.

«Уже є інформація про пошкодження декількох приватних будинків. На щастя, вони незначні – вибиті вікна, пошкоджений шифер даху. Також уламками пошкоджено два автомобілі. Оперативні групи продовжують свою роботу з виявлення та фіксації наслідків терористичної атаки. Сприятимемо у відновленні. Людей у біді не залишимо», - повідомив Кравченко.

Доповнення

Попередньо відомо, що від роботи ППО уламки ворожої ракети упали у Дарницькому та Деснянському районах столиці.

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