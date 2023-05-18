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В Киевской области во время ночной атаки рф обломки упали во дворы, есть повреждения - ОВА

В Киевской области во время ночной атаки рф обломки упали во дворы, есть повреждения - ОВА

Киев • УНН

 • 563244 просмотра

КИЕВ. 18 мая. УНН. В Киевской области во время ночной атаки российских войск попаданий не зафиксировано, однако обломки ракет падали во дворы людей. Есть повреждения нескольких частных домов и двух автомобилей, сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко на своей странице в Facebook, передает УНН.

Цитата

«Сегодня ночью наша область подверглась очередной террористической атаке оккупантов. Спасибо нашим силам противовоздушной обороны, всем нашим военным за надежную защиту. Фактов попаданий в области не зафиксировано. Пострадавшие также отсутствуют», - написал Кравченко.

Он сообщил, что в нескольких громадах обнаружено падение обломков во дворы людей.

«Уже есть информация о повреждениях нескольких частных домов. К счастью, они незначительны – выбиты окна, поврежден шифер крыши. Также обломками повреждены два автомобиля. Оперативные группы продолжают свою работу по выявлению и фиксации последствий террористической атаки. Будем способствовать в восстановлении. Людей в беде не оставим», - сообщил Кравченко.

Дополнение

Предварительно известно, что от работы ПВО обломки вражеской ракеты упали в Дарницком и Деснянском районах столицы.

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