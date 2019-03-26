На Київщині освітянина підозрюють у розбещуванні малолітніх дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 26 березня. УНН. В Київській області в Бориспільському районі працівник освітнього закладу упродовж року, з метою задоволення своєї статевої пристрасті, вчиняв розпусні дії відносно п’ятьох малолітніх дітей. Місцевою прокуратурою повідомлено про підозру у вчиненні розпусних дій. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.
“З’ясовано, що упродовж року (з лютого 2018 по лютий 2019) підозрюваний, неодноразово з метою задоволення своєї статевої пристрасті, вчиняв фізичні розпусні дії відносно п’ятьох малолітніх”, — йдеться у повідомленні.
Бориспільською місцевою прокуратурою повідомлено про підозру працівнику освітнього закладу у вчиненні розпусних дій щодо малолітніх, за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 156 КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років або без такого.
Судом підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування.
Нагадаємо, у Житомирі підозрюваного у скоєнні особливо тяжкого злочину — зґвалтуванні малолітньої — взяли під варту на 60 діб без права внесення грошової застави.