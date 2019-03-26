На Київщині освітянина підозрюють у розбещуванні малолітніх дітей

КИЇВ. 26 березня. УНН. В Київській області в Бориспільському районі працівник освітнього закладу упродовж року, з метою задоволення своєї статевої пристрасті, вчиняв розпусні дії відносно п’ятьох малолітніх дітей. Місцевою прокуратурою повідомлено про підозру у вчиненні розпусних дій. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу прокуратури Київської області.