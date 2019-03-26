В Киевской области педагога подозревают в растлении малолетних детей

"Установлено, что в течение года (с февраля 2018 по февраль 2019) подозреваемый, неоднократно с целью удовлетворения своей половой страсти, совершал физические развратные действия в отношении пятерых малолетних", - говорится в сообщении.

Бориспольской местной прокуратурой сообщено о подозрении работнику образовательного учреждения в совершении развратных действий в отношении малолетних, по признакам совершения уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 156 УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

Судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей. Продолжается досудебное расследование.

Напомним, в Житомире подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления - изнасиловании малолетней - взяли под стражу на 60 суток без права внесения денежного залога.



