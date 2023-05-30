На Київщині невідомі побили журналіста: поліція розслідує інцидент
Київ • УНН
КИЇВ. 30 травня. УНН. У Білій Церкві, що на Київщині, невідомі побили журналіста і втекли. Інцидент розслідує поліція Київської області, передає УНН.
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Так, 30 травня, до поліції звернувся 53-річний білоцерківець, працівник всеукраїнської газети та повідомив, що невідомі чоловіки його побили у мікрорайоні Гайок.
Поліція розпочала досудове розслідування за фактом нанесення тілесних ушкоджень [ч.1 ст.125 ККУ].
Доповнення
На Донеччині загинув відеожурналіст французької інформаційної агенції AFP.