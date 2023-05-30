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На Киевщине неизвестные избили журналиста: полиция расследует инцидент

Киев • УНН

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КИЕВ. 30 мая. УНН. В Белой Церкви Киевской области неизвестные избили журналиста и скрылись. Инцидент расследует полиция Киевской области, передает УНН.

Детали

Так, 30 мая, в полицию обратился 53-летний белоцерковец, работник всеукраинской газеты и сообщил, что неизвестные мужчины его избили в микрорайоне Гаек.

Полиция начала досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений [ч.1 ст.125 УК].

Дополнение 

На Донетчине погиб видеожурналист французского информационного агентства AFP.

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