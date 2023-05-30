На Киевщине неизвестные избили журналиста: полиция расследует инцидент
Киев • УНН
КИЕВ. 30 мая. УНН. В Белой Церкви Киевской области неизвестные избили журналиста и скрылись. Инцидент расследует полиция Киевской области, передает УНН.
Детали
Так, 30 мая, в полицию обратился 53-летний белоцерковец, работник всеукраинской газеты и сообщил, что неизвестные мужчины его избили в микрорайоне Гаек.
Полиция начала досудебное расследование по факту нанесения телесных повреждений [ч.1 ст.125 УК].
Дополнение
На Донетчине погиб видеожурналист французского информационного агентства AFP.