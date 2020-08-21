На Київщині на вимаганні хабара затримали слідчого Нацполіції
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Військовою прокуратурою Київського гарнізону викрито злочинну діяльність слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП у Київській області, який вимагав 7 тис. доларів хабаря від керівника приватного підприємства за закриття кримінального провадження. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу військової прокуратури центрального регіону країни.
"20 серпня 2020 року військовою прокуратурою Київського гарнізону викрито злочинну діяльність слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП у Київській області. Вказаний старший лейтенант поліції вимагав неправомірну вигоду у розмірі 7000 доларів США від керівника одного з приватних підприємств за закриття щодо нього кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.
Встановлено, що зазначену суму він вимагав через посередника – працівника поліції одного з відділів поліціі ГУНП у Київській області. Правоохоронцями задокументовано факт передачі посереднику грошових коштів у розмірі 7000 доларів США, їх було вилучено. Цього ж дня підозрюваного було затримано.
"Здійснення досудового розслідування доручено слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві. Санкцією ч. 3 ст. 368 ККУ затриманому офіцеру поліції передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна", - додали у повідомленні.
Нагадаємо, до суду скеровано кримінальне провадження щодо учасників організованої злочинної групи, які обкрадали храми України.