На Київщині на вимаганні хабара затримали слідчого Нацполіції

"20 серпня 2020 року військовою прокуратурою Київського гарнізону викрито злочинну діяльність слідчого СВ Бориспільського ВП ГУНП у Київській області. Вказаний старший лейтенант поліції вимагав неправомірну вигоду у розмірі 7000 доларів США від керівника одного з приватних підприємств за закриття щодо нього кримінального провадження", - йдеться у повідомленні.

Встановлено, що зазначену суму він вимагав через посередника – працівника поліції одного з відділів поліціі ГУНП у Київській області. Правоохоронцями задокументовано факт передачі посереднику грошових коштів у розмірі 7000 доларів США, їх було вилучено. Цього ж дня підозрюваного було затримано.

"Здійснення досудового розслідування доручено слідчим Територіального управління Державного бюро розслідувань у місті Києві. Санкцією ч. 3 ст. 368 ККУ затриманому офіцеру поліції передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років, з конфіскацією майна", - додали у повідомленні.

Нагадаємо, до суду скеровано кримінальне провадження щодо учасників організованої злочинної групи, які обкрадали храми України.