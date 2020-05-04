На Київщині на COVID-19 захворіло понад 100 медиків
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. На Київщині спочатку пандемії зафіксовано 853 хворих на COVID-19, серед них 101 медик та 78 дітей. Про це під час брифінгу повідомив тимчасово виконуючий обов’язки голови Київської обласної державної адміністрації Василь Володін, передає кореспондент УНН.
"За даними Київського обласного лабораторного центру в області станом на сьогоднішній ранок офіційно підтверджено 853 випадки захворювання на коронавірус. З четверга кількість хворих зросла більше як на третину. За цими показниками, ми на 5 місці в Україні", - зазначив він.
Окрім того, за словами Володіна, ведеться спостереження за 4 425 контактними особами.
"На стаціонарному лікуванні 159 осіб, на амбулаторному 694, серед них 78 дітей та 101 медичний працівник, вже одужало 83 людини, серед них 5 дітей, за весь час пандемії померло 17 жителів Київщини. Під медичним спостереженням 4 425 контактних особи", - додав він.
Нагадаємо, станом на 9 годину 4 травня в Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19, з яких 418 - за минулу добу.