В Киевской области COVID-19 заболело более 100 медиков

"По данным Киевского областного лабораторного центра в области по состоянию на сегодняшнее утро официально подтверждено 853 случаев заболевания коронавирусом. С четверга количество больных выросло более чем на треть. По этим показателям мы на 5 месте в Украине", - отметил он.

Кроме того, по словам Володина, ведется наблюдение за 4 425 контактными лицами.

"На стационарном лечении 159 человек, на амбулаторном 694, среди них 78 детей и 101 медицинский работник, уже выписаны 83 человека, среди них 5 детей, за все время пандемии умерло 17 жителей Киевской области. Под медицинским наблюдением 4 425 контактных лица", - добавил он.

Напомним, по состоянию на 9 часов 4 мая в Украине зафиксировано 12 331 случай коронавирусной болезни COVID-19, из которых 418 - за прошедшие сутки.