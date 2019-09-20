На Київщині хлопець вбив батька під час сварки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. На Київщині у Бориспільскому районі 19-річний молодик вбив батька, вдаривши його камінням по голові. Про це повідомляє УНН з посиланням на відділ комунікації ГУНП у Київській області.
“На місце події прибула слідчо-оперативна група на чолі з керівництвом Бориспільського відділу. Було встановлено деталі злочину та причини, які передували його скоєнню”, — сказано у повідомленні.
Виявилося, що чоловіки конфліктували вже давно — батько зловживав спиртними напоями.
На фоні цього й виникали постійні непорозуміння. Останнє обернулося трагедією. Цього разу під час словесної перепалки батько вдарив сина. Той впав на землю, взяв камінець та влучив літньому чоловіку у голову. Травма виявилась несумісна із життям, він помер на місці.
Молодика затримали у порядку ст.208 Кримінально-процесуального кодексу України. Його знайшли поблизу будинку, де і стався трагічний інцидент.
Наразі йому оголошено про підозру у скоєнні злочину за ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Вирішується питання про обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.
Нагадаємо, у Києві іноземець вбив колишню дружину.