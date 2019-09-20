В Киевской области парень убил отца во время ссоры
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В Киевской области в Бориспольском районе 19-летний парень убил отца, ударив его камнем по голове. Об этом сообщает УНН со ссылкой на отдел коммуникации ГУНП в Киевской области.
“На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа во главе с руководством Бориспольского отдела. Было установлено детали преступления и причины, которые предшествовали его совершению”, — говорится в сообщении.
Оказалось, что мужчины конфликтовали уже давно — отец злоупотреблял спиртными напитками.
На фоне этого и возникали постоянные недоразумения. Последнее обернулось трагедией. На этот раз во время словесной перепалки отец ударил сына. Тот упал на землю, взял камень и попал пожилому мужчине в голову. Травма оказалась несовместима с жизнью, он скончался на месте.
Парня задержали в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Его нашли возле дома, где и произошел трагический инцидент.
Сейчас ему объявлено о подозрении в совершении преступления по ст. 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Киеве иностранец убил бывшую жену.