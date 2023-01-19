На Київщині до кінця доби утримуватиметься туман – Укргідрометцентр

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Синоптики інформують, що видимість 200-500 метрів. Такі погодні умови можуть призвести до погіршення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць.

“Звертаємося до водіїв! Будьте максимально уважними на дорогах та дотримуйтеся безпечної дистанції”, — закликали в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо

Як раніше повідомляв УНН, по Україні на вихідних очікувалися опади місцями — на заході та вночі на сході, температура повітря вдень сягала 6 градусів тепла.