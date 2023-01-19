В Киевской области до конца суток будет удерживаться туман — Укргидрометцентр
Киев • УНН
КИЕВ, 19 января. УНН. Украинский гидрометцентр сообщает, что в Киеве и области с утра и до конца суток 19 января будет удерживаться туман, пишет УНН.
Детали
Синоптики информируют, что видимость 200-500 метров. Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.
“Обращаемся к водителям! Будьте максимально внимательными на дорогах и соблюдайте безопасную дистанцию”, — призвали в Укргидрометцентре.
Напомним
Как ранее сообщал УНН, по Украине на выходных ожидались осадки местами — на западе и ночью на востоке, температура воздуха днем достигала 6 градусов тепла.