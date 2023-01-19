В Киевской области до конца суток будет удерживаться туман — Укргидрометцентр

Детали

Синоптики информируют, что видимость 200-500 метров. Такие погодные условия могут привести к ухудшению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.

“Обращаемся к водителям! Будьте максимально внимательными на дорогах и соблюдайте безопасную дистанцию”, — призвали в Укргидрометцентре.

Напомним

Как ранее сообщал УНН, по Украине на выходных ожидались осадки местами — на западе и ночью на востоке, температура воздуха днем достигала 6 градусов тепла.