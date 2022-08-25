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На Київщині чули вибухи: голова ОВА заспокоїв - йдуть знешкодження

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 серпня. УНН. Вибухи, які сьогодні могли чути жителі двох районів Київської області, пов'язані зі знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Так ліквідовують наслідки нічних обстрілів. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.

На Київщині чули вибухи: голова ОВА заспокоїв - йдуть знешкодження

Цитата

"Шановні мешканці Київської області! Щодо вибухів, які чули жителі регіону у Бучанському та Вишгородському районах. Триває знешкодження залишків вибухонебезпечних предметів. Заходи пов'язані із ліквідацією наслідків нічних обстрілів", - повідомив Кулеба.

Він наголосив, що вибухи контрольовані та не несуть загрози людям.

Доповнення

У ніч на 25 серпня ворог завдав ракетного обстрілу по одній із громад Вишгородського району. Зафіксовано два прильоти.

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