На Київщині чули вибухи: голова ОВА заспокоїв - йдуть знешкодження
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Вибухи, які сьогодні могли чути жителі двох районів Київської області, пов'язані зі знешкодженням вибухонебезпечних предметів. Так ліквідовують наслідки нічних обстрілів. Про це повідомив голова Київської ОВА Олексій Кулеба у Telegram, пише УНН.
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"Шановні мешканці Київської області! Щодо вибухів, які чули жителі регіону у Бучанському та Вишгородському районах. Триває знешкодження залишків вибухонебезпечних предметів. Заходи пов'язані із ліквідацією наслідків нічних обстрілів", - повідомив Кулеба.
Він наголосив, що вибухи контрольовані та не несуть загрози людям.
Доповнення
У ніч на 25 серпня ворог завдав ракетного обстрілу по одній із громад Вишгородського району. Зафіксовано два прильоти.