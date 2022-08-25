В Киевской области слышали взрывы: глава ОВА успокоил - идут обезвреживания
Киев • УНН
КИЕВ. 25 августа. УНН. Взрывы, которые сегодня могли слышать жители двух районов Киевской области, связаны с обезвреживанием взрывоопасных предметов. Так ликвидируют последствия ночных обстрелов. Об этом сообщил глава Киевской ОВА Алексей Кулеба в Telegram, пишет УНН.
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"Уважаемые жители Киевской области! О взрывах, которые слышали жители региона в Бучанском и Вышгородском районах. Продолжается обезвреживание остатков взрывоопасных предметов. Мероприятия связаны с ликвидацией последствий ночных обстрелов", - сообщил Кулеба.
Он подчеркнул, что взрывы контролируются и не представляют угрозы людям.
Дополнение
В ночь на 25 августа враг нанес ракетные обстрелы по одной из громад Вышгородского района. Зафиксировано два прилета.