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На Київщині чоловіку відрізало руку дробилкою

На Київщині чоловіку відрізало руку дробилкою

Київ • УНН

 • 807505 перегляди

КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Василькові Обухівському району Київської області 36-річному чоловіку ампутувало руку дереводробильною машиною. Постраждалого госпіталізували, повідомила поліція Київщини, пише УНН.

Цитата

"36-річного жителя міста Васильків госпіталізували з травматичною ампутацією правої руки. Потерпілий отримав травму внаслідок необережного поводження з дереводробильною машиною", - йдеться в повідомленні поліції Київщини в Telegram.

Поліцейські закликали дотримуватися правил особистої безпеки під час роботи з господарською технікою.

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