На Київщині чоловіку відрізало руку дробилкою
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. У Василькові Обухівському району Київської області 36-річному чоловіку ампутувало руку дереводробильною машиною. Постраждалого госпіталізували, повідомила поліція Київщини, пише УНН.
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"36-річного жителя міста Васильків госпіталізували з травматичною ампутацією правої руки. Потерпілий отримав травму внаслідок необережного поводження з дереводробильною машиною", - йдеться в повідомленні поліції Київщини в Telegram.
Поліцейські закликали дотримуватися правил особистої безпеки під час роботи з господарською технікою.
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