В Киевской области мужчине отрезало руку дробилкой

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"36-летнего жителя города Васильков госпитализировали с травматической ампутацией правой руки. Пострадавший получил травму в результате неосторожного обращения с деревообрабатывающей машиной", - говорится в сообщении полиции Киевской области в Telegram.

Полицейские призвали соблюдать правила личной безопасности во время работы с хозяйственной техникой.

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