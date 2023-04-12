В Киевской области мужчине отрезало руку дробилкой
Киев • УНН
КИЕВ. 11 апреля. УНН. В Василькове Обуховского района Киевской области 36-летнему мужчине ампутировало руку древесно-дробильной машиной. Пострадавшего госпитализировали, сообщила полиция Киевской области, пишет УНН.
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"36-летнего жителя города Васильков госпитализировали с травматической ампутацией правой руки. Пострадавший получил травму в результате неосторожного обращения с деревообрабатывающей машиной", - говорится в сообщении полиции Киевской области в Telegram.
Полицейские призвали соблюдать правила личной безопасности во время работы с хозяйственной техникой.
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