На Київщині чоловіка заарештовано за вбивство знайомого
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. На Київщині чоловіка заарештовано на два місяці за вбивство знайомого. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Про це УНН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.
Установлено, що чоловіки розпивали спиртні напої у с. Хоцьки Переяслав-Хмельницького району, де між ними виник конфлікт. Під час сварки 24-річний чоловік, діставши з кишені ніж, наніс удар в грудну клітину та декілька ударів в область правого бедра потерпілого, спричинивши останньому тілесні ушкодження, в результаті яких, потерпілий від значної втрати крові помер на місці.
За процесуального керівництва прокуратури, працівники поліції затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України.
Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.