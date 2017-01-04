На Київщині чоловіка заарештовано за вбивство знайомого

Установлено, що чоловіки розпивали спиртні напої у с. Хоцьки Переяслав-Хмельницького району, де між ними виник конфлікт. Під час сварки 24-річний чоловік, діставши з кишені ніж, наніс удар в грудну клітину та декілька ударів в область правого бедра потерпілого, спричинивши останньому тілесні ушкодження, в результаті яких, потерпілий від значної втрати крові помер на місці.

За процесуального керівництва прокуратури, працівники поліції затримали чоловіка у порядку ст. 208 КПК України.

Зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років.