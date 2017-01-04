В Киевской области мужчину арестовали за убийство знакомого
Киев • УНН
КИЕВ. 4 января. УНН. В Киевской области мужчину арестовали на два месяца за убийство знакомого. Досудебное расследование в уголовном производстве продолжается. Об этом сообщили УНН в пресс-службе прокуратуры Киевской области.
Установлено, что мужчины распивали спиртные напитки в с. Хоцки Переяслав-Хмельницкого района, где между ними возник конфликт. Во время ссоры 24-летний мужчина, достав из кармана нож, нанес удар в грудную клетку и несколько ударов в область правого бедра пострадавшего, нанеся последнему телесные повреждения, в результате которых, пострадавший от значительной потери крови скончался на месте.
При процессуальном руководстве прокуратуры, работники полиции задержали мужчину в порядке ст. 208 УПК Украины.
Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство) УК Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 7 до 15 лет.