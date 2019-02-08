На Київщині чоловік за добу вчинив низку злочинів

"Повідомлення на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло від 51-річної жінки, що її син поранив ножем вітчима та втік в невідомому напрямку. Поліцейські з’ясували, що напередодні 25-річний син повернувся додому напідпитку та приніс із собою велосипед. Чоловік поводив себе агресивно та чіплявся до вітчима. Схопивши ножа він наніс ножове поранення в грудну клітину літньому чоловікові та втік", - йдеться у повідомленні.

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Під час оперативно-розшукових заходів по встановленню місцезнаходження втікача, поліцейські виявили новий факт скоєного ним злочину. Працівники місцевого магазину повідомили, що декілька хвилин тому невідомий, погрожуючи металевою трубою, забрав з полиці пляшку оковитої і втік у невідомому напрямку.

Чоловіка затримали на одній з вулиць міста Києва. У столиці, де раніше він проживав, чоловік ледь не полишив життя свого знайомого.

Наразі поліцейські з’ясовують мотиви та обставини злочинів, причини агресивної поведінки чоловіка. Триває слідство.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 15 (замах на злочин – ред.) за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство – ред.), за ч.3 ст. 185 (крадіжка – ред.) та ч.1 ст. 187 (розбій – ред.) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 КПК України, його поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області, у місті Калуш, невідомий чоловік стріляв по вікнам офісу місцевої радіостанції. Під час затримання зловмисника поліцейський отримав поранення.