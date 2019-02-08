На Київщині чоловік за добу вчинив низку злочинів

ukru
12:58 • 63904 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 190091 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 14:14 • 188813 перегляди

Китай розглядає можливість розміщення контингенту в Україні - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 176291 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 195123 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 186307 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 167592 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 313765 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 07:14 • 161009 перегляди

Генштаб: російські звинувачення щодо станції "суджа" безпідставні, ворог вдався до провокації з її обстрілом

Ексклюзив
21 березня, 07:00 • 268380 перегляди

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+10°
3.7 м/с
46 %
757 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

В IT-системі "Укрзалізниці" технічний збій: онлайн-сервіси не працюють

23 березня, 06:56 • 157379 перегляди
Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

Колишнього прокурора США Джесіку Абер знайшли мертвою

23 березня, 07:47 • 155092 перегляди
У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

У Києві збільшилась кількість постраждалих від атаки російських дронів

23 березня, 08:31 • 156129 перегляди
кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

кремль збільшує виплати за підписання контракту із ЗС рф - ГУР

13:21 • 140311 перегляди
ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

ЗСУ знищили роту забезпечення переправи окупантів у Дніпрянах на ТОТ Херсонщини - Генштаб

13:47 • 128904 перегляди
Публікації
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 231883 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 313666 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 268291 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 246001 перегляди
Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

Весняне прибирання: поради для чистоти вікон, шаф та побутової техніки

21 березня, 05:45 • 207717 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 108712 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 107079 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 110367 перегляди
Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

Boston Dynamics вражає новими трюками: робот Atlas станцював брейкданс

22 березня, 09:57 • 105154 перегляди
Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

Віцепрезидент США Венс продав будинок під Вашингтоном за $1,87 млн ​​за 18 днів

22 березня, 09:42 • 112249 перегляди
Актуальне
На Київщині чоловік за добу вчинив низку злочинів

На Київщині чоловік за добу вчинив низку злочинів

Київ • УНН

 • 11423 перегляди

КИЇВ. 8 лютого. УНН. У селі Княжичі, Броварського району, 25-річний чоловік за добу вчинив низку злочинів: викрав велосипед; погрожуючи металевою трубою забрав з полиці магазину пляшку горілки і при затриманні його поліцією, ледь не полишив життя свого знайомого. Про це повідомляє поліція Київської області на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.

"Повідомлення на спецлінію 102 поліції Київщини надійшло від 51-річної жінки, що її син поранив ножем вітчима та втік в невідомому напрямку. Поліцейські з’ясували, що напередодні 25-річний син повернувся додому напідпитку та приніс із собою велосипед. Чоловік поводив себе агресивно та чіплявся до вітчима. Схопивши ножа він наніс ножове поранення в грудну клітину літньому чоловікові та втік", - йдеться у повідомленні.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Краматорську пограбували квартиру прокурора

Під час оперативно-розшукових заходів по встановленню місцезнаходження втікача, поліцейські виявили новий факт скоєного ним злочину. Працівники місцевого магазину повідомили, що декілька хвилин тому невідомий, погрожуючи металевою трубою, забрав з полиці пляшку оковитої і втік у невідомому напрямку.

Чоловіка затримали на одній з вулиць міста Києва. У столиці, де раніше він проживав, чоловік ледь не полишив життя свого знайомого.

Наразі поліцейські з’ясовують мотиви та обставини злочинів, причини агресивної поведінки чоловіка. Триває слідство.
За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 15 (замах на злочин – ред.) за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство – ред.), за ч.3 ст. 185 (крадіжка – ред.) та ч.1 ст. 187 (розбій – ред.) Кримінального кодексу України. Зловмисник затриманий у порядку ст. 208 КПК України, його поміщено до ізолятору тимчасового тримання.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області, у місті Калуш, невідомий чоловік стріляв по вікнам офісу місцевої радіостанції. Під час затримання зловмисника поліцейський отримав поранення.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$72.17
Bitcoin
$84,898.60
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$42.61
Золото
$3,021.40
Ethereum
$2,007.07