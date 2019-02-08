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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 74706 просмотра

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В Киевской области мужчина за сутки совершил ряд преступлений

В Киевской области мужчина за сутки совершил ряд преступлений

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 8 февраля. УНН. В селе Княжичи Броварского района, 25-летний мужчина за сутки совершил ряд преступлений: похитил велосипед; угрожая металлической трубой забрал с полки магазина бутылку водки и при задержании его полицией, едва не оставил жизни своего знакомого. Об этом сообщает полиция Киевской области на своей странице в Facebook, передает УНН.

"Сообщение по спецлинии 102 полиции Киевской области поступило от 51-летней женщины, ее сын ранил ножом отчима и убежал в неизвестном направлении. Полицейские выяснили, что накануне 25-летний сын вернулся домой навеселе и принес с собой велосипед. Мужчина вел себя агрессивно и цеплялся к отчиму. Схватив нож он нанес ножевое ранение в грудную клетку пожилому мужчине и скрылся", - говорится в сообщении.

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В ходе оперативно-розыскных мероприятий по установлению местонахождения беглеца, полицейские обнаружили новый факт совершенного им преступления. Работники местного магазина сообщили, что несколько минут назад неизвестный, угрожая металлической трубой, забрал с полки бутылку водки и скрылся в неизвестном направлении.

Мужчину задержали на одной из улиц города Киева. В столице, где ранее он проживал, мужчина чуть не оставил жизни своего знакомого.

Сейчас полицейские выясняют мотивы и обстоятельства преступлений и причины агрессивного поведения мужчины. Продолжается следствие.

По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 15 (покушение на преступление - ред.) по ч. 1 ст. 115 (умышленное убийство - ред.), по ч. 3 ст. 185 (кража - ред.) и ч.1 ст. 187 (разбой - ред.) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленник задержан в порядке ст. 208 УПК Украины, он помещен в изолятор временного содержания.

Напомним, в Ивано-Франковской области, в городе Калуш, неизвестный мужчина стрелял по окнам офиса местной радиостанции. Во время задержания злоумышленника полицейский получил ранения.

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