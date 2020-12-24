На Київщині через зіткнення двох вантажівок загинув водій, ще один травмований
Київ • УНН
КИЇВ. 24 грудня. УНН. В Київській області зіткнулося дві вантажівки, в результаті чого один з водіїв загинув на місці. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ДСНС України.
“24 грудня о 4:50 до оперативно-диспетчерської служби Аварійно-рятувального загону спеціального призначення надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на 88 кілометрі автодороги Київ-Одеса”, — йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що на місце події направлено відділення групи рятувальних робіт Аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС України у Київській області.
“По прибуттю рятувальниками встановлено, що зіткнулося дві вантажівки марки DAF та Mersedes, водій автомобіля DAF загинув на місці, іншому водію необхідна допомога з деблокування”, — зазначається в повідомленні.
Зазначається ,що рятувальниками за допомогою гідравлічного інструменту (ножиців, домкрату та комбінованого інструменту) деблоковано потерпілого чоловіка 1977 року народження та тіло загиблого водія іншого автомобіля 1987 року народження.
Нагадаємо, на фоні ускладнення погодних умов, у Київській області за минулу добу, 23 грудня, сталося понад 70 дорожньо-транспортних пригод, чотири людини загинули.