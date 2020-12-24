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В Киевской области из-за столкновения двух грузовиков погиб водитель, еще один травмирован

Киев • УНН

 • 12523 просмотра

КИЕВ. 24 декабря. УНН. В Киевской области столкнулись два грузовика, в результате чего один из водителей погиб на месте. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС Украины.

В Киевской области из-за столкновения двух грузовиков погиб водитель, еще один травмирован

“24 декабря в 4:50 в оперативно-диспетчерскую службу аварийно-спасательного отряда специального назначения поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии на 88 километре автодороги Киев-Одесса”, — говорится в сообщении.

Сообщается, что на место происшествия направлены отделения группы спасательных работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

“По прибытию спасателями установлено, что столкнулись два грузовика марки DAF и Mersedes, водитель автомобиля DAF погиб на месте, другому водителю необходима помощь по деблокированию”, — отмечается в сообщении.

Отмечается, что спасателями с помощью гидравлического инструмента (ножниц, домкрата и комбинированного инструмента) деблокирован потерпевшей мужчина 1977 года рождения и тело погибшего водителя другого автомобиля 1987 года рождения.

Напомним, на фоне осложнения погодных условий, в Киевской области за минувшие сутки, 23 декабря, произошло более 70 дорожно-транспортных происшествий, четыре человека погибли.

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