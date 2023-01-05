На Київщині через похолодання аварійні бригади ДТЕК переведені в посилений режим
Київ • УНН
КИЇВ. 5 січня. УНН. Через зниження температури на Київщині аварійні бригади ДТЕК переведені в посилений режим. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація, передає УНН.
За інформацією Укргідрометцентру, 6 січня в регіоні прогнозується дощ із переходом в мокрий сніг, ожеледиця, місцями пориви вітру до 20 м/с та суттєве зниження температури.
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«Аварійні бригади ДТЕК Київські регіональні мережі переведені в посилений режим та працюють 24/7, аби вчасно усувати можливі аварії», - зазначається в повідомленні.
У Київській ОДА закликали жителів Київської області не перевантажувати мережу під час похолодання.
«Після того, як з’явилось світло, вмикайте електроприлади по черзі. Це допоможе уникнути аварій», - йдеться в повідомленні.
Доповнення
Раніше гендиректор YASNO Сергій Коваленко пояснював, що в регіонах, які обслуговує енергетична компанія, що попри систематичну подачу електрики є ризик знову ввести аварійні відключення.