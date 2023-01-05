В Киевской области из-за похолодания аварийные бригады ДТЭК переведены в усиленный режим

По информации Укргидрометцентра, 6 января в регионе прогнозируется дождь с переходом в мокрый снег, гололедица, местами порывы ветра до 20 м/с и существенное понижение температуры.

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«Аварийные бригады ДТЭК Киевские региональные сети переведены в усиленный режим и работают 24/7, чтобы вовремя устранять возможные аварии», - отмечается в сообщении.

В Киевской ОГА призвали жителей Киевской области не перегружать сеть во время похолодания.

«После того, как появился свет, включайте электроприборы поочередно. Это поможет избежать аварий», – говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее гендиректор YASNO Сергей Коваленко объяснял, что в регионах, обслуживаемых энергетической компанией, несмотря на систематическую подачу электричества есть риск снова ввести аварийные отключения.