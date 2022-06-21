На Київщині блискавка вдарила в музей трипільської культури: сталася пожежа

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“Блискавка вдарила по допоміжній будівлі музею трипільської культури. Сталося загоряння. Пожежу вдалося ліквідувати. Постраждалих через негоду немає”, – повідомили у пресслужбі.

Доповнення

20 червня синоптики попередили про погіршення погоди.

Сьогодні у Києві після обіду розпочалася злива, яка супроводжувалася грозою та сильним вітром.

У соціальних мережах повідомляють, що внаслідок грози багато дерев впали і заблокували проїзд. Також у деяких населених пунктах зникла електрика, були пошкоджені фасадні елементи будівель та дахи будинків.