На Київщині блискавка вдарила в музей трипільської культури: сталася пожежа
Київ • УНН
КИЇВ. 21 червня. УНН. У музей трипільської культури на Київщині вдарила блискавка – сталася пожежа у допоміжній будівлі комплексу. Про це УНН повідомили у пресслужбі головного управління ДСНС України у Київській області.
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“Блискавка вдарила по допоміжній будівлі музею трипільської культури. Сталося загоряння. Пожежу вдалося ліквідувати. Постраждалих через негоду немає”, – повідомили у пресслужбі.
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20 червня синоптики попередили про погіршення погоди.
Сьогодні у Києві після обіду розпочалася злива, яка супроводжувалася грозою та сильним вітром.
У соціальних мережах повідомляють, що внаслідок грози багато дерев впали і заблокували проїзд. Також у деяких населених пунктах зникла електрика, були пошкоджені фасадні елементи будівель та дахи будинків.