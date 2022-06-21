В Киевской области молния ударила в музей трипольской культуры: произошел пожар
Киев • УНН
КИЕВ. 21 июня. УНН. В музей трипольской культуры в Киевской области ударила молния – произошел пожар во вспомогательном здании комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.
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“Молния ударила по вспомогательному зданию музея трипольской культуры. Произошло возгорание. Пожар удалось ликвидировать. Пострадавших из-за непогоды нет”, – сообщили в пресс-службе.
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20 июня синоптики предупредили об ухудшении погоды.
Сегодня в Киеве после обеда начался ливень, который сопровождался грозой и сильным ветром.
В социальных сетях сообщают, что в результате грозы многие деревья упали и заблокировали проезд. Также в некоторых населенных пунктах исчезло электричество, повреждены фасадные элементы зданий и крыши домов.