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13:44 • 42583 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

13:22 • 76357 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

13:08 • 63212 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

12:52 • 42474 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

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В Киевской области молния ударила в музей трипольской культуры: произошел пожар

В Киевской области молния ударила в музей трипольской культуры: произошел пожар

Киев • УНН

 • 126430 просмотра

КИЕВ. 21 июня. УНН. В музей трипольской культуры в Киевской области ударила молния – произошел пожар во вспомогательном здании комплекса. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления ГСЧС Украины в Киевской области.

Цитата

“Молния ударила по вспомогательному зданию музея трипольской культуры. Произошло возгорание. Пожар удалось ликвидировать. Пострадавших из-за непогоды нет”, – сообщили в пресс-службе.

Дополнение

20 июня синоптики предупредили об ухудшении погоды.

Сегодня в Киеве после обеда начался ливень, который сопровождался грозой и сильным ветром.

В социальных сетях сообщают, что в результате грозы многие деревья упали и заблокировали проезд. Также в некоторых населенных пунктах исчезло электричество, повреждены фасадные элементы зданий и крыши домов.

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