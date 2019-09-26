На Київщині автобус з пасажирами зіткнувся з вантажівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. На трасі "Київ — Одеса", у межах Київської області, пасажирський автобус зіштовхнувся з вантажівкою, в результаті чого водій автобуса отримав тілесні ушкодження. Про це кореспонденту УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.
"Автобус їхав за фурою і зіткнувся. Водій автобуса отримав легкі тілесні ушкодження, йому затиснуло ноги. В салоні було 25 пасажирів, з них ніхто не постраждав. На місці події працюють слідчі", - повідомили у поліції.
За інформацією відомства, враховуючи легкі тілесні ушкодження водія, скоріш за все, буде відкрито адміністративне провадження.
Нагадаємо, на Київщині водій автомобіля загинув внаслідок зіткнення з автобусом, який напередодні працівники поліції залишили на дорозі після оформлення іншої ДТП. Тому було розпочато кримінальне провадження за фактом неналежного виконання поліцейськими службових обов’язків, що призвело до ДТП зі смертельними наслідками.