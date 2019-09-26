В Киевской области автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком

"Автобус ехал за фурой и столкнулся. Водитель автобуса получил легкие телесные повреждения, ему зажало ноги. В салоне было 25 пассажиров, из них никто не пострадал. На месте происшествия работают следователи", - сообщили в полиции.

По информации ведомства, учитывая легкие телесные повреждения водителя, скорее всего, будет открыто административное производство.

Напомним, в Киевской области водитель автомобиля погиб в результате столкновения с автобусом, который накануне работники полиции оставили на дороге после оформления другого ДТП. Поэтому было начато уголовное производство по факту ненадлежащего исполнения полицейскими служебных обязанностей, что привело к ДТП со смертельным исходом.