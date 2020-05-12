На Київщині 17-річного хлопця підозрюють в зґвалтуванні малолітньої дівчинки
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. В селі Софіївська Борщагівка Київської області неповнолітнього хлопця підозрюють у зґвалтуванні 12-річної дівчинки, з якою він познайомився у соціальній мережі. Про це журналісту УНН повідомили в пресслужбі поліції Київської області.
"8 травня надійшло повідомлення від родичів малолітньої, 12-річної дівчинки про те, що неповнолітній хлопець її зґвалтував. Дівчинка познайомилася з ним у соціальній мережі", - сказали в пресслужбі.
В поліції повідомили, що правоохоронці встановили особу, ним виявився 17-річний хлопець.
"Йому оголошено про підозру за ч.4 ст.152 ККУ – це зґвалтування, яке спричинило тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього. Також судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомили в пресслужбі.
Нагадаємо, на Миколаївщині судитимуть чоловіка, який ґвалтував свою 11-річну доньку.