На Київщині 17-річного хлопця підозрюють в зґвалтуванні малолітньої дівчинки

"8 травня надійшло повідомлення від родичів малолітньої, 12-річної дівчинки про те, що неповнолітній хлопець її зґвалтував. Дівчинка познайомилася з ним у соціальній мережі", - сказали в пресслужбі.

В поліції повідомили, що правоохоронці встановили особу, ним виявився 17-річний хлопець.

"Йому оголошено про підозру за ч.4 ст.152 ККУ – це зґвалтування, яке спричинило тяжкі наслідки, а також зґвалтування малолітньої чи малолітнього. Також судом обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою", - повідомили в пресслужбі.

Нагадаємо, на Миколаївщині судитимуть чоловіка, який ґвалтував свою 11-річну доньку.