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В Киевской области 17-летнего парня подозревают в изнасиловании малолетней девочки

Киев • УНН

 • 41752 просмотра

КИЕВ. 12 мая. УНН. В селе Софиевская Борщаговка Киевской области несовершеннолетнего парня подозревают в изнасиловании 12-летней девочки, с которой он познакомился в социальной сетии. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.

В Киевской области 17-летнего парня подозревают в изнасиловании малолетней девочки

"8 мая поступило сообщение от родственников малолетней, 12-летней девочки о том, что несовершеннолетний парень ее изнасиловал. Девочка познакомилась с ним в социальной сети", - сказали в пресс-службе.

В полиции сообщили, что правоохранители установили личность, им оказался 17-летний парень.

"Ему объявлено о подозрении по ч.4 ст.152 УК - это изнасилование, повлекшее тяжкие последствия, а также изнасилование малолетней или малолетнего. Также судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, в Николаевской области будут судить мужчину, который насиловал свою 11-летнюю дочь .

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