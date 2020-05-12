В Киевской области 17-летнего парня подозревают в изнасиловании малолетней девочки
Киев • УНН
КИЕВ. 12 мая. УНН. В селе Софиевская Борщаговка Киевской области несовершеннолетнего парня подозревают в изнасиловании 12-летней девочки, с которой он познакомился в социальной сетии. Об этом журналисту УНН сообщили в пресс-службе полиции Киевской области.
"8 мая поступило сообщение от родственников малолетней, 12-летней девочки о том, что несовершеннолетний парень ее изнасиловал. Девочка познакомилась с ним в социальной сети", - сказали в пресс-службе.
В полиции сообщили, что правоохранители установили личность, им оказался 17-летний парень.
"Ему объявлено о подозрении по ч.4 ст.152 УК - это изнасилование, повлекшее тяжкие последствия, а также изнасилование малолетней или малолетнего. Также судом избрана мера пресечения в виде содержания под стражей", - сообщили в пресс-службе.
Напомним, в Николаевской области будут судить мужчину, который насиловал свою 11-летнюю дочь .