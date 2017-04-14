На Київщині 17 квітня можливі заморозки на грунті
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. Вночі 17 квітня на Київщині очікують синоптичні грунтові явища у вигляді заморозків з температурою 0-5°C. Про це передає УНН з посиланням на прес-службу Українського гідрометеорологічного центру.
"Вночі 17 квітня на поверхні ґрунту заморозки 0-5°", - йдеться у повідомленні.
Як повідомляв УНН 14 квітня, штормове попередження через заморозки оголосили на Закарпатті.
Чергові заморозки очікуються в Україні на грунті впродовж двох діб 15 та 16 квітня.
12 квітня повідомлялося, що через ймовірні заморозки 13 та 14 квітня в Україні оголошено штормове попередження.
Також лавинна небезпека спостерігається у двох областях України.