В Киевской области 17 апреля возможны заморозки на почве
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. Ночью 17 апреля в Киевской области ожидаются синоптические грунтовые явления в виде заморозков с температурой 0-5°C. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра.
"Ночью 17 апреля на поверхности почвы заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.
Как сообщал УНН 14 апреля, штормовое предупреждение из-за заморозков объявили на Закарпатье.
Очередные заморозки ожидаются в Украине на почве в течение двух суток 15 и 16 апреля.
12 апреля сообщалось, что из-за вероятных заморозков 13 и 14 апреля в Украине объявлено штормовое предупреждение.
Также лавинная опасность наблюдается в двух областях Украины.