В Киевской области 17 апреля возможны заморозки на почве

"Ночью 17 апреля на поверхности почвы заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН 14 апреля, штормовое предупреждение из-за заморозков объявили на Закарпатье.

Очередные заморозки ожидаются в Украине на почве в течение двух суток 15 и 16 апреля.

12 апреля сообщалось, что из-за вероятных заморозков 13 и 14 апреля в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Также лавинная опасность наблюдается в двух областях Украины.