В Киевской области 17 апреля возможны заморозки на почве

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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 51654 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 104996 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 161639 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 118924 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 118015 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 113357 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 104821 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107219 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103703 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 155074 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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В Киевской области 17 апреля возможны заморозки на почве

В Киевской области 17 апреля возможны заморозки на почве

Киев  •  УНН

 • 6208 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Ночью 17 апреля в Киевской области ожидаются синоптические грунтовые явления в виде заморозков с температурой 0-5°C. Об этом передает УНН со ссылкой на пресс-службу Украинского гидрометеорологического центра.

"Ночью 17 апреля на поверхности почвы заморозки 0-5°", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНН 14 апреля, штормовое предупреждение из-за заморозков объявили на Закарпатье.

Очередные заморозки ожидаются в Украине на почве в течение двух суток 15 и 16 апреля.

12 апреля сообщалось, что из-за вероятных заморозков 13 и 14 апреля в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Также лавинная опасность наблюдается в двух областях Украины.

Украинские Национальные Новости

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