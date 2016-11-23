На Києвщині згорів склад з меблями

Так, 23 листопада о 01:51 в складській будівлі ТОВ “ОТ-Укрекспозиція”, де зберігались меблі, виникла пожежа на площі 1 тис. 200 м.кв.

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За попередньою інформацією загиблих на пожежі немає.

Крім того, зазначається, що гасіння пожежі ускладнене віддаленістю вододжерела (близько 1,5 км).