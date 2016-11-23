На Києвщині згорів склад з меблями
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. У с. Білогородка Києво-Святошинського району Київської області серед ночі сталася пожежа на складі, де зберігалися меблі. Про це УНН повідомили у перс-службі ДСНС України.
Так, 23 листопада о 01:51 в складській будівлі ТОВ “ОТ-Укрекспозиція”, де зберігались меблі, виникла пожежа на площі 1 тис. 200 м.кв.
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За попередньою інформацією загиблих на пожежі немає.
Крім того, зазначається, що гасіння пожежі ускладнене віддаленістю вододжерела (близько 1,5 км).