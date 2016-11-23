На Киевщине сгорел склад с мебелью
Киев • УНН
КИЕВ. 23 ноября. УНН. В с. Белогородка Киево-Святошинского района Киевской области ночью произошел пожар на складе, где хранилась мебель. Об этом УНН сообщили в пресс-службе ГосЧС Украины.
Так, 23 ноября в 01:51 в складском здании ООО "ОТ-Укрэкспозиция", где хранилась мебель, возник пожар на площади 1 тыс. 200 м.кв.
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По предварительной информации погибших на пожаре нет.
Кроме того, отмечается, что тушение пожара осложнено удаленностью водоисточника (около 1,5 км).