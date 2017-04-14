На Києвщині затримали росіянина зі зброєю та вибухівкою
Київ • УНН
КИЇВ. 14 квітня. УНН. На Києвщині затримали громадянина РФ зі зброєю та вибухівкою. Про це, 13 квітня, повідомив Голова Національної поліції Сергій Князєв, передає УНН з посиланням на прес-центр Національної поліції України.
“Під час відпрацювання території Києва та області правоохоронці затримали 33-річного росіянина. За місцем мешкання підозрюваного правоохоронці вилучили зброю, тротилову шашку нашпиговану гвинтами, відмички та наркотики,” — йдеться в повідомленні.
У затриманого правоохоронці також вилучили тротилову шашку, начинену металевими гвинтами, відмички та наркотики.
“Гостя” затримано за статтею 208 Кримінально-процесуального кодексу України.
На даний час перевіряється спосіб та законності перетину кордону затриманим, цілі приїзду на територію України. Крім того, перевіряється версія про участь фігуранта в підготовці терористичних актів або диверсії, а також наявність поплічників і замовників.