В Киевской области задержали россиянина с оружием и взрывчаткой
Киев • УНН
КИЕВ. 14 апреля. УНН. На Киевщине задержали гражданина РФ с оружием и взрывчаткой. Об этом, 13 апреля, сообщил председатель Национальной полиции Сергей Князев, передает УНН со ссылкой на пресс-центр Национальной полиции Украины.
"Во время отработки территории Киева и области правоохранители задержали 33-летнего россиянина. По месту жительства подозреваемого правоохранители изъяли оружие, тротиловую шашку нашпигованную винтами, отмычки и наркотики ", - говорится в сообщении.
У задержанного правоохранители также изъяли тротиловую шашку, начиненную металлическими винтами, отмычки и наркотики.
"Гостья" задержан по статье 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
В настоящее время проверяется способ и законности пересечения границы задержанным, цели приезда на территорию Украины. Кроме того, проверяется версия об участии фигуранта в подготовке террористических актов или диверсии, а также наличие пособников и заказчиков.