На Китай насувається черговий тайфун
Київ • УНН
КИЇВ. 21 серпня. УНН. Державна обсерваторія КНР продовжила дію "синього" попередження вранці у вівторок в зв'язку з тайфуном "Соулік", який є 19-м за рахунком в цьому році в регіоні. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сіньхуа.
Тропічний циклон прийде до Східно-Китайського морея ввечері вівторка і потім буде просуватися в північно-західному напрямку на протязі наступних трьох днів, поки не вийде на сушу на Корейському півострові в п'ятницю, де почне слабшати.
Крім цього, синоптики попередили про шторм у відповідних акваторіях і заявили, що поки не точно відомо в якому районі "Соулік" вийде на сушу. Вони також порекомендували місцевим урядам бути готовими до можливих природних катастроф і кораблям, що знаходяться в акваторіях, які торкнувся тайфун, повернутися в порт.
Станом на 8 ранку вівторка центр тайфуну "Соулік" знаходився над північно-східною частиною Тихого океану в 610 км на південний схід від японського острова Кюсю. При цьому швидкість вітру становила 48 метрів в секунду. Крім того, Національний метеорологічний центр повідомив, що "Соулік" буде просуватися в північно-західному напрямку зі швидкістю 25 км годину, поступово набираючи силу.
У Китаї прийнята чотирирівнева система попереджень про несприятливі погодні умови, в якій найвищий рівень небезпеки позначається червоним кольором, за ним слідують помаранчевий, жовтий і синій.
Нагадаємо, Тайфун "Румбіа" приніс сильні дощі в портове місто Далянь (пров. Ляонін, північно-східний Китай - ред.), в результаті чого 14 573 жителя були змушені евакуюватися.