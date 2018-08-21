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На Китай надвигается очередной тайфун

Киев • УНН

 • 10535 просмотра

КИЕВ. 21 августа. УНН. Государственная обсерватория КНР продлила действие "синего" предупреждения утром во вторник в связи с тайфуном "Соулик", который является 19-м по счету в этом году в регионе. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Синьхуа.

На Китай надвигается очередной тайфун

Тропический циклон придет в Восточно-Китайское море вечером вторника и затем будет продвигаться в северо-западном направлении на протяжении последующих трех дней, пока не выйдет на сушу на Корейском полуострове в пятницу, где начнет ослабевать.

Помимо этого, синоптики предупредили о штормах в соответствующих акваториях и заявили, что пока не точно известно в каком районе "Соулик" выйдет на сушу. Они также порекомендовали местным правительствам быть готовыми к возможным природным катастрофам и кораблям, находящимся в акваториях, которые затронул тайфун, вернуться в порт.

По состоянию на 8 утра вторника центр тайфуна "Соулик" находился над северо-восточной частью Тихого океана в 610 км к юго-востоку от японского острова Кюсю. При этом скорость ветра составила 48 метров в секунду. Помимо того, Национальный метеорологический центр сообщил, что "Соулик" будет продвигаться в северо-западном направлении со скоростью 25 км час, постепенно набирая мощь.

В Китае принята четырехуровневая система предупреждений о неблагоприятных погодных условиях, в которой наивысший уровень опасности обозначается красным цветом, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

Напомним, Тайфун "Румбия" принес сильные дожди в портовый город Далянь (пров. Ляонин, северо-восточный Китай - ред.), в результате чего 14 573 жителя были вынуждены эвакуироваться.

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