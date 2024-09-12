На Кіровоградщині вночі відбивали атаку ворожих дронів, обійшлося без наслідків
Київ • УНН
Вночі у Кіровоградській області відбивали атаку ворожих безпілотників. За словами голови ОВА Андрія Райковича, обійшлося без наслідків.
У Кіровоградській області вночі відбивали атаку ворожих дронів, обійшлося без наслідків, повідомив у четвер голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович, пише УНН.
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