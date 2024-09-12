В Кировоградской области ночью отражали атаку вражеских дронов, обошлось без последствий
Киев • УНН
Ночью в Кировоградской области отражали атаку вражеских беспилотников. По словам председателя ОГА Андрея Райковича, обошлось без последствий.
В Кировоградской области ночью отражали атаку вражеских дронов, обошлось без последствий, сообщил в четверг глава Кировоградской ОВА Андрей Райкович, пишет УНН.
В ночь на 12 сентября наши защитники уничтожили 44 вражеских БпЛА. Противовоздушная оборона отработала и на Кировоградщине. Без последствий
рф атакувала Україну 64 "шахедами" та 5 ракетами: Сили оборони збили 44 БПЛА 12 сентября 2024, 06:24 • 12496 просмотров