На Кіровоградщині жінка "продала" неіснуючого взуття на близько 400 тисяч гривень

"Співробітники кіберполіції в Кіровоградській області спільно зі слідчими поліції області викрили місцеву жительку в шахрайстві. Встановлено, що 23-річна жінка створювала фіктивні сторінки в соціальній мережі. Там вона розміщувала оголошення про продаж жіночого взуття. Від покупців фігурантка вимагала передплату або повну оплату за товар. Проте, після отримання грошей, вона блокувала клієнтів та не виконувала своїх зобов’язань", - сказано у повідомленні.

Зазначається, що наразі правоохоронці встановлюють коло потерпілих осіб. За попередніми даними, зловмисниця ошукала понад 200 громадян.

"Загальна сума збитків, завданих потерпілим, сягає майже 400 тисяч гривень", - йдеться у повідомленні.

Так, в оселі фігурантки працівники поліції провели обшуки із залученням спецпідрозділу Головного управління Національної поліції в Кіровоградській області. Вилучено комп’ютерну техніку, мобільні телефони, банківські та сім-картки, які використовувалися у злочинній діяльності.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Жінці загрожує позбавлення волі на строк до восьми років. Вирішується питання щодо оголошення підозри та обрання запобіжного заходу. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, з початку 2020 року до кіберполіції надійшло понад 25,6 тис. (або 80%) звернень щодо інтернет-шахрайства - через фішинг та продаж неіснуючих товарів.