На Кіровоградщині відкрили провадження через загибель трьох дітей
Київ • УНН
КРОПИВНИЦЬКИЙ-КИЇВ. 13 квітня. УНН. Правоохоронні органи розпочали кримінальне провадження за фактом смерті трьох малолітніх дітей під час пожежі у Костомарiвцi у Кіровоградській області. Про це поінформували УНН у пресслужбі прокуратури Кіровоградської області.
Трагедія сталася 12 квiтня, в обідній час по вул. Набережній у Костомарiвцi.
На час прибуття пожежно-рятувального пiдроздiлу встановили, що займання виникло у житловому будинку площею 24 кв. м. Пiд час гасiння пожежi в однiй iз кiмнат під завалами будинку рятувальники виявили обгорілі тіла трьох дітей 2019, 2017 та 2015 рокiв народження.
"На момент пожежі батька та матері дома не було. Як пояснила остання, запалила зранку дров’яну піч та пішла з дому, залишивши чотирьох дітей в хаті, а вхідні двері підперла з вулиці", - зазначили в пресслужбі.
Відомості про подію внесли до ЄРДР за ч.2 ст. 270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) КК України.
Розпочали досудове розслідування. Хід розслідування прокуратура області взяла на контроль.
Окрім того, у межах розслідування нададуть правову оцінку повноти виконання подружжям батьківських обов’язків.